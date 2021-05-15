Гамула: сезон у "Ростова" получился неудачным. Команда постарается реабилитироваться в матче с "Краснодаром"

"Это дерби. Команды будут прощаться с болельщиками: "Ростов" - со своими, "Краснодар" - со своими. Каждый захочет победить. Я думаю, будет открытая игра с голами, опасными моментами. Посмотрим. Кто будет удачливее, тот и победит, потому что есть проблемы как у "Ростова", так и у "Краснодара". Посмотрим также, кто будет более мотивирован, более настроен. Наверное, "Ростов", потому что перед своими болельщиками играют, хотят доказать, что неудачным сезон получился случайно. Завтра ростовчане постараются реабилитировать себя и показать перед своими болельщиками хорошую игру, чтобы скрасить его", - сказал Гамула.
Напомним, что 61-летний тренер возглавлял молодежную команду "Ростова" с 2011 по 2014 год. После увольнения Миодрага Божовича в сентябре 2014-го Гамула занял пост главного тренера основной команды желто-синих, однако затем был отправлен в отставку в середине декабря.
Матч 30-го тура РПЛ "Ростов" - "Краснодар" пройдет 16 мая на "Ростов Арене". Начало матча - в 14:00 мск. "Ростов" в турнирной таблице чемпионата России располагается на 9-м месте, имея в активе 43 очка. "Краснодар" идет на 11-й строчке, набрав в 29-ти матчах 38 очков.
В последнем матче "Ростов" в гостях уступил "Уралу". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 37 минуте игры единственный в матче гол забил атакующий полузащитник "шмелей" Рамазан Гаджимурадов, который прорвался к воротам с левого фланга в единоборстве с защитником "Ростова" Максимом Осипенко и точно пробил в ближний угол. Стоит отметить, что игрок атаки допустил в этом эпизоде отмашку в лицо защитнику, которая, тем не менее, не была зафиксирована арбитрами.
Источник: Матч ТВ
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Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от заключительной игры сезона в рамках 30-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Ростов"
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