Гамула: сезон у "Ростова" получился неудачным. Команда постарается реабилитироваться в матче с "Краснодаром"

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от заключительной игры сезона в рамках 30-го тура РПЛ против "Краснодара".

Фото: ФК "Ростов"