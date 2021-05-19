По сведениям, 37-летнему Мусаеву предлагали должность в структуре клуба после ухода с поста главного тренера основной команды, если он не получит предложения от других команд.
Мусаев тренировал "Краснодар" с 2018 по 2021 год. Под его руководством команда впервые в своей истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов минувшего сезона.
Сам тренер покинул команду в апреле. Его на посту заменил белорусский специалист Виктор Гончаренко.
Источник: Eurostavka.
Источник: Мусаев станет главным тренером "Краснодара-2"
Российский специалист Мурад Мусаев близок к началу работы в "Краснодаре-2".
Фото: ФК "Краснодар"
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