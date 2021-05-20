СМИ: Бакаев хочет остаться в "Спартаке", чтобы побороться за место в стартовом составе

Как сообщает источник, футболист, который в зимнее трансферное окно мог оказаться в "Динамо", готов побороться за место в стартовом составе красно-белых при новом наставнике клуба. Им должен стать Руй Витория. По сведениям, отец игрока, занимающийся его делами, выступает за переход.
24-летний Бакаев в нынешнем сезоне выходил на поле в 26 матчах, но сыграл в них лишь 1150 минут. За это время полузащитник отдал семь голевых передач и забил гол.
Источник: Metaratings.
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Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев хочет остаться в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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