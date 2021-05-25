Аленичев заявил, что рад попаданию "Спартака" в квалификацию Лиги чемпионов. Вместе с тем он отметил, что команде будет очень непросто выйти в групповой раунд турнира. По словам Аленичева, "Спартаку" нужно усилить состав в преддверии выступления в Лиге чемпионов.
"Очень рад за мой родной клуб "Спартак", который занял второе место. В Лиге чемпионов его ждет квалификация, и, конечно же, при такой игре им будет крайне тяжело попасть в групповой этап, но я этого желаю всей душой, тем более если "Спартак" купит два–три игрока хорошего класса, появятся шансы", - сказал Аленичев.
Источник: Реальное время
Аленичев: надеюсь летом вернуться к тренерской работе
Аленичев призвал "Спартак" усилить состав перед выступлением в Лиге чемпионов
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о предстоящем выступлении "красно-белых" в Лиге чемпионов.
Фото: "Чемпионат"
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