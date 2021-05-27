— На определенном этапе мы уже договорились с "Зенитом", а потом начались какие-то сложности. Если Питер не захочет взять игрока, то будем рассматривать другие варианты.
Да, это правда, что на нас выходил клуб из Европы. Эта команда из чемпионата топ-5. Но для Димы сейчас приоритет — "Зенит", — цитирует агента "СЭ".
27-летний Чистяков перешел в "Зенит" на правах годичной аренды из "Ростова". В контракте была прописана сумма выкупа, за которую питерцы могут взять игрока. По словам агента, чемпион России решил взять игрока подешевле, поэтому сейчас возникли трудности с выкупом.
Чистяков провел 16 матчей в РПЛ в минувшем сезоне и отметился двумя голевыми передачами.
Агент Чистякова: на нас выходил клуб из топ-5, но приоритет Димы — "Зенит"
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, рассказал о продвижении трансфера футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
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