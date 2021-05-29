Семин - о Мухине в ЦСКА: перешел и перешел. Кто знает, что с ним дальше будет?

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на переход полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.
Фото: "Getty Images"
"Перешел и перешел. Кто знает, что с ним дальше будет?" - приводит слова Семина "СЭ".

Полузащитник Максим Мухин стал игроком ЦСКА 28 мая. Он подписал соглашение на пять лет.

Максим Мухин является воспитанником самарского футбола. В текущем сезоне в составе "Локомотива" опорный хавбек провел 21 матч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

"Локомотив" в последнем матче сезона обыграл на своем поле "Урал" (1:0). Команда Николича набрала 56 очков и финишировала на третьем месте в таблице Российской Премьер-лиги. Ранее "железнодорожники" стали обладателями Кубка России и сыграют в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.

74-летний Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" 30 мая прошлого года. В общей сложности, специалист приходил к работе главным тренером "железнодорожников" четыре раза, выиграв с клубом три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России

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Теги: Семин Мухин Локомотив ЦСКА
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