Также сообщалось, что 20-летним футболистом из Буркина-Фасо интересуется "Аталанта".
"Сейчас я работаю над трансфером Лассины Траоре из "Аякса". Предложил его кандидатуру нескольким клубам из России. Хотя у него есть предложение от дортмундской "Боруссии", если российские клубы по финансовым условиям дадут больше, он, конечно, выберет Россию.
Это не алчность, а наше сегодняшнее реальное положение. Надо выбирать там, где есть финансы и реально будешь играть, а не сидеть на скамейке запасных", - приводит слова Бордеяну "ВсеПроСпорт".
Траоре является воспитанником "Аякса". В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов в составе амстердамского клуба форвард принял участие в 12 матчах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Также на его счету 11 игр, два забитых мяча и один ассист за "Аякс-2". Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Траоре в 6,5 млн евро.
Агент: у Траоре есть предложение от "Боруссии", но он выберет Россию, если там предложат больше
Агент Раду Бордеяну, представляющий интересы нападающего "Аякса" Лассины Траоре, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Локомотива".
Фото: ФК "Аякс"
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