"Денис — молодец. Я, честно говоря, не верил, что он сможет перезапустить карьеру после "Ахмата". Думал, будет где-то доигрывать или вообще завершит карьеру. А Денис вернулся и играл на очень высоком уровне. Поздравляю его и с переменами в личной жизни. Тоже шикарно, молодец. И Черевченко отмечу — Игорь очень хороший тренер, мы вместе учились. Он потрясающе исправил картину в клубе", - приводит слова Радимова Sport24.
Напомним, что Глушаков начинал профессиональную карьеру в московском "Локомотиве". В 2013-м Денис перешел в столичный "Спартак", в составе которого стал чемпионом России сезона-2016/17. В 2019 году полузащитник покинул клуб и подписал контракт с грозненским "Ахматом". Минувший сезон Глушаков провел в составе "Химок". На его счету в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги в составе подмосковной команды 15 матчей, три забитых мяча и одна результативная передача.
Ранее появилась информация, согласно которой Глушаков может перейти в "Нижний Новгород".
Радимов - о Глушакове: честно говоря, не верил, что он сможет перезапустить карьеру после "Ахмата"
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о полузащитнике "Химок" Денисе Глушакове.
Фото: РПЛ
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