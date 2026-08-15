Экс-игрок ЦСКА: не очень понимаю критических стрел в адрес Игдисамова

"Понятно, что это какой-то риск, но я не очень понимаю критических стрел в адрес Игдисамова со стороны некоторых ветеранов футбола.
Человеку дали шанс. Справится он с ним или нет - покажет время. Может, игра ЦСКА не самая впечатляющая, но команда выглядит неплохо. Я бы хотел поддержать Дмитрия как коллега, пожелать ему удачи", - сказал Кириченко "Чемпионату".
Дмитрий Игдисамов был назначен главным тренером московского ЦСКА в начале июня 2026 года. Всего под его руководством красно-синие провели 7 матчей, одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Соглашение со специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
На данный момент "армейцы" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 3 встречах.