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Экс-игрок ЦСКА: не очень понимаю критических стрел в адрес Игдисамова

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кириченко поддержал главного тренера "армейцев" Дмитрия Игдисамова.
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист заявил, что игра ЦСКА при Дмитрии Игдисамове не является плохой.

"Понятно, что это какой-то риск, но я не очень понимаю критических стрел в адрес Игдисамова со стороны некоторых ветеранов футбола.

Человеку дали шанс. Справится он с ним или нет - покажет время. Может, игра ЦСКА не самая впечатляющая, но команда выглядит неплохо. Я бы хотел поддержать Дмитрия как коллега, пожелать ему удачи", - сказал Кириченко "Чемпионату".

Дмитрий Игдисамов был назначен главным тренером московского ЦСКА в начале июня 2026 года. Всего под его руководством красно-синие провели 7 матчей, одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Соглашение со специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.

На данный момент "армейцы" занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 3 встречах.

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