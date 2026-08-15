По информации источника, "Зенит" и ряд других клубов были заинтересованы в футболисте. Отмечается, что предложение сине-бело-голубых было очень щедрым. Однако игрок выбрал "Олимпиакос".
Наир Тикнизян перешел из "Локомотива" в "Црвену Звезду" в июле 2025 года. На его счету 54 матча, 1 гол и 7 результативных передач за сербский клуб. Трансферная стоимость армянского левого защитника по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время футболист вылетит в Грецию для подписания контракта с "Олимпиакосом".
Источник: Sport24.gr
Тикнизян отклонил предложение "Зенита" ради перехода в "Олимпиакос" - источник
Защитник отклонил предложение очень щедрое предложение российского клуба ради перехода в "Олимпиакос".
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