"Родина" - "Акрон": стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

"Родина" и "Акрон" объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.

Фото: официальный сайт РПЛ

Сегодня, 15 августа, состоится матч в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московской "Родиной" и тольяттинским "Акроном". Встреча пройдет на "Арене Химки". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.



На данный момент столичный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 3 очка в 3 матчах, тольяттинцы располагаются на 16-й строчке с 1 баллом в своем активе.

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Акрон