Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Родина
14:00
АкронНе начат
ЦСКА
16:15
ФакелНе начат
Ростов
18:30
РубинНе начат
Краснодар
20:45
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
ВелесЗавершен
Енисей
0 - 1 0 1
КАМАЗПерерыв
Челябинск
13:30
ТорпедоНе начат
Ленинградец
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Текстильщик
17:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
18:00
Волга УлНе начат

"Родина" - "Акрон": стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

"Родина" и "Акрон" объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
Сегодня, 15 августа, состоится матч в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московской "Родиной" и тольяттинским "Акроном". Встреча пройдет на "Арене Химки". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

На данный момент столичный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 3 очка в 3 матчах, тольяттинцы располагаются на 16-й строчке с 1 баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится