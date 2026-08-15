Сегодня, 15 августа, состоится матч в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московской "Родиной" и тольяттинским "Акроном". Встреча пройдет на "Арене Химки". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
На данный момент столичный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 3 очка в 3 матчах, тольяттинцы располагаются на 16-й строчке с 1 баллом в своем активе.
"Родина" - "Акрон": стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ
"Родина" и "Акрон" объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ