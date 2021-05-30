Петржела: "Зениту" надо научиться играть в любой группе ЛЧ, тогда уже можно рассуждать о корзинах

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на попадание петербургского клуба в третью корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022.
Фото: "Getty Images"
"Надо научиться играть в любой группе, тогда уже можно рассуждать о корзинах. А вообще всё равно - это Лига чемпионов. "Зенит" должен себя чувствовать уверенно в любой корзине. А так, нет разницы первая корзина или третья. Команда будет играть с грандами? Это же хорошо для болельщиков, разве нет? В футбол надо играть для людей, для болельщиков. У нас, например, "Славия" вышла в Лигу чемпионов. Хотелось видеть чешскую команду в группе против сильных соперников", - сказал Петржела.

Напомним, что "Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Согласно регламенту, в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести первых стран в таблице коэффициентов УЕФА (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия).

Так как в финале Лиги чемпионов победу одержал "Челси", место в первой корзине для петербургской команды не освободилось. Таким образом, "сине-бело-голубые" при жеребьевке группового этапа будут находиться в третьей корзине.

"Зенит" досрочно выиграл чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка. "Сине-бело-голубые" соберутся в Санкт-Петербурге для прохождения первого сбора, который начнется 14 июня.

Первый официальный матч петербургский клуб проведет в середине июля. В матче за Суперкубок России "Зенит" встретится с "Локомотивом", который стал обладателем Кубка России.

Источник: "СЭ"

"До свидания! Можно паковать чемоданы!" Боярский - о "Зените" в третьей корзине ЛЧ

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Петржела Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Вендел: Санкт-Петербург - гостеприимный город, в некоторых аспектах он похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон
Источник: "Челси" близок к покупке защитника киевского "Динамо" Забарного 1
Бывший защитник "Зенита" Бруну Алвеш сообщил об уходе из "Пармы"
Гол Цубера принес Швейцарии победу над США
СМИ: Почеттино сообщил руководству "ПСЖ" о желании покинуть клуб 2
Источник: Агуэро прилетел в Испанию. В ближайшее время он заключит контракт с "Барселоной" 2
Петржела: "Зениту" надо научиться играть в любой группе ЛЧ, тогда уже можно рассуждать о корзинах 5
Отец Еременко: летом мы увидим Романа где-нибудь, но, думаю, не в России 1
Агент: к Исмаэлу есть интерес со стороны клубов РПЛ
Итальянский арбитр Гуида рассудит Польшу и Россию
"Это было непреднамеренно". Рюдигер извинился перед получившим травму Де Брейне
СМИ: нападающим "Краснодара" Онугхой интересуются три немецких клуба 1
Семак: получил удовольствие от матча "Зенит" - "Спартак" в финале первенства России U-14 3
"До свидания! Можно паковать чемоданы!" Боярский - о "Зените" в третьей корзине ЛЧ 19
"Нант" сохранил прописку в Лиге 1 на следующий сезон
Анри будет работать в тренерском штабе сборной Бельгии на Евро-2020 3
"Рубин" начнет подготовку к сезону 15 июня и примет участие в Кубке "Матч Премьер"
"Зенит" U-14 стал чемпионом России, обыграв "Спартак" 19
"Чтобы обыграть такую команду, надо во всех аспектах лучше действовать". Головин высказался о матче со сборной Бельгии
СМИ: ЦСКА ведет переговоры о переходе 21-летнего хавбека "Велеса" Галояна 2
"Тамбов" попрощался с командой и болельщиками 6
Джорджина Родригес: Роналду остается в "Ювентусе"
Тухель и Абрамович впервые встретились только после победы "Челси" в финале Лиги чемпионов
ЦСКА анонсировал переход форварда Заболотного 19
Врач тульского "Арсенала": де Брёйне потребуется длительное восстановление, не меньше месяца 5
"Челси" сейчас одна из лучших команд в мире". Головин высказался о своей дальнейшей карьере 1
"Зенит" саркастически отреагировал на победу "Челси" в Лиге чемпионов 15
"Нормально влился в коллектив". Макаров ответил на вопросы об освоении в сборной России и шансах поехать на Евро
"Первый шаг - выход из группы". Головин рассказал о задачах сборной России на Евро-2020
Де Брёйне сообщил о переломах, полученных в финале Лиги чемпионов 4
Все новости
-