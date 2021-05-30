"Надо научиться играть в любой группе, тогда уже можно рассуждать о корзинах. А вообще всё равно - это Лига чемпионов. "Зенит" должен себя чувствовать уверенно в любой корзине. А так, нет разницы первая корзина или третья. Команда будет играть с грандами? Это же хорошо для болельщиков, разве нет? В футбол надо играть для людей, для болельщиков. У нас, например, "Славия" вышла в Лигу чемпионов. Хотелось видеть чешскую команду в группе против сильных соперников", - сказал Петржела.
Напомним, что "Зенит" будет в третьей корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Согласно регламенту, в первую корзину попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести первых стран в таблице коэффициентов УЕФА (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия).
Так как в финале Лиги чемпионов победу одержал "Челси", место в первой корзине для петербургской команды не освободилось. Таким образом, "сине-бело-голубые" при жеребьевке группового этапа будут находиться в третьей корзине.
"Зенит" досрочно выиграл чемпионский титул. Команда Семака в 30-ти матчах набрала 65 очков. В следующем сезоне петербургский клуб представит Россию в Лиге чемпионов, "сине-бело-голубые" попали в групповой этап еврокубка. "Сине-бело-голубые" соберутся в Санкт-Петербурге для прохождения первого сбора, который начнется 14 июня.
Первый официальный матч петербургский клуб проведет в середине июля. В матче за Суперкубок России "Зенит" встретится с "Локомотивом", который стал обладателем Кубка России.
Источник: "СЭ"
"До свидания! Можно паковать чемоданы!" Боярский - о "Зените" в третьей корзине ЛЧ
Петржела: "Зениту" надо научиться играть в любой группе ЛЧ, тогда уже можно рассуждать о корзинах
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на попадание петербургского клуба в третью корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022.
Фото: "Getty Images"
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