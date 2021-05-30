Давыдов сообщил, что много раз общался с Федуном. По словам футболиста, владелец "Спартака" тепло к нему относился и постоянно подбадривал.
"Общался ли я с Федуном лично? Конечно, много раз. Он очень тепло ко мне относился, постоянно подбадривал: "Давай, работай. Все будет хорошо". Классный мужик! Умный и очень харизматичный. Никаких обид из-за прозвища Месси на него нет, Леонида Арнольдовича я искренне обожаю. Даже сейчас, если вижу его интервью или какой-то заголовок, то сразу кликаю. Федун — топовый!" - сказал Давыдов.
Напомним, что Давыдов находился в системе "Спартака" с 2013 по 2018 год.
Источник: Sport24
Денис Давыдов: Федун - топовый! Я его искренне обожаю
Экс-форвард "Спартака" Денис Давыдов поделился мнением о владельце "красно-белых" Леониде Федуне.
Фото: "Спартак"
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