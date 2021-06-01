Чанов: если бы Акинфеев откликнулся на приглашение Черчесова, то был бы основным вратарем сборной на Евро-2020

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о том, почему Игорь Акинфеев не согласился сыграть за сборную России на чемпионате Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если бы Игорь согласился, он бы стал бесспорным первым номером сборной? Абсолютно в этом уверен, потому что уровень он свой показал и без сборной в последние сезоны. Если бы он откликнулся на приглашение тренерского штаба сборной, то был бы основным вратарем на Евро, и это было бы правильно", - приводит слова Чанова Metaratings.

Акинфеев - воспитанник ЦСКА. Он играет за основную команду клуба с 2003 года. В составе "армейцев" он шесть раз становился чемпионом России и столько же раз выигрывал Кубок страны. Кроме того, в 2005 году Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провел в составе ЦСКА 28 матчей в РПЛ, в 7 играх он не пропустил одного мяча. Контракт Акинфеева с "армейцами" истекает 30 июня 2022 года.

Акинфеев защищал ворота сборной России на ЧМ-2014 в Бразилии и ЧМ-2018 в России. На домашнем турнире национальная команда России дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.

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Теги: Чанов Акинфеев Черчесов ЦСКА Сборная России
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