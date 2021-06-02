"Фукс полностью восстановился от повреждений и будет готов к тренировкам в общей группе с первого дня сбора", - заявил Ногейра.
Напомним, что защитник Бруно Фукс перешел в состав ЦСКА летом прошлого года из бразильского "Интернасьонала" за 8 млн евро. За армейский клуб 22-летний футболист провел 1 матч в РПЛ - против "Ахмата" (3:0). Контракт Фукса с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.
По итогам чемпионата России ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.
Источник: Sport24
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Агент: Фукс полностью восстановился. Будет готов к тренировкам с первого дня сбора ЦСКА
Августо Ногейра, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, рассказал о ходе восстановления игрока после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
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