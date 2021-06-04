- Стоит ли продавать Крала до Евро? Продавать игроков до Евро - финансовое преступление против клуба. Каких футболистов хочу видеть в "Спартаке"? Своих бы сохранили для начала, - написала Салихова в чате личного телеграм-канала.
Ранее стало известно, что 23-летний полузащитник "Спартака" Алекс Крал может перейти в британский "Вест Хэм", за который выступают его партнеры по сборной Чехии. По информации СМИ, чешский хавбек должен подписать контракт на 5 лет.
Трансферная стоимость Крала по оценке портала Transfermarkt составляет 10 млн евро, при последнем пересчете стоимости в конце мая - начале июня цена полузащитника выросла на 1 млн евро.
Источник: "Вест Хэм" продвинулся в переговорах со "Спартаком" по Кралу
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"Это финансовое преступление против "Спартака". Зарема Салихова - о возможной продаже Крала до Евро
Супруга президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказала мнение о вероятном переходе в другой клуб полузащитника красно-белых Алекса Крала.
Фото: ФК "Спартак"
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