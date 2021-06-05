Агент Маньяков - о критике со стороны Заремы: женщины бывают излишне эмоциональны

Агент Александр Маньяков прокомментировал критику в свой адрес со стороны жены владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Фото: ТАСС
Напомним, ранее Салихова заявила, что Маньяков "терроризировал" полузащитника "Спартака" Михаила Игнатова.

Агент в ответ на критику со стороны супруги владельца "Спартака" заявил, что ее слова не подкреплены фактами. Маньяков отметил, что дело обстоит не так, как рассказывает Салихова. По словам агента, у "Спартака" нет претензий к нему. Также Маньяков заявил, что высказывание Заремы можно списать на излишнюю эмоциональность, присущую женщинам.

"Слова Заремы Равильевны эмоциональны и не подкреплены фактами. Она имеет полное право высказывать свое мнение, у нас демократическое общество. Но дело обстоит совершенно по-другому, чем она рассказывает. Если бы со стороны "Спартака" ко мне были какие-то претензии, об этом бы сообщили. Однако клуб, насколько я знаю, удовлетворен сотрудничеством со мной. <...> Вступать в дискуссию с Заремой Равильевной я не желаю, с моей стороны это будет неправильным. Женщины бывают излишне эмоциональны, списываю все на это", - сказал Маньяков.

Источник: Sport24

Зарема: я принимала участие в жизни "Спартака" только последний год

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Теги: Салихова Игнатов Маньяков Спартак
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