Фетисов: "Спартак" не намерен устраивать распродажу и хочет сохранить всех лидеров

Директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" намерен сохранить всех своих лидеров. Устраивать распродажу клуб не намерен, поскольку нам очень важен результат. А его невозможно добиться без ведущих игроков команды", - сказал Фетисов.

Ранее в СМИ была информация, что "Спартак" могут покинуть Алекс Крал, Джордан Ларссон, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Роман Зобнин и другие ведущие игроки "красно-белых".

"Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" (2:2) в 30-м туре РПЛ. "Красно-белым" хватило ничейного исхода для завоевания путевки в квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Спартак" начнет выступление в ЛЧ с 3-го квалификационного раунд. В случае вылета москвичи попадут в групповой этап Лиги Европы.

Новым главным тренером "Спартака" стал Руй Витория. Португальский специалист и его тренерский штаб подписали с красно-белыми двухгодичный контракт. Витория сменил на посту наставника "Спартака" Доменико Тедеско.

Источник: "СЭ"

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Теги: Спартак Фетисов
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