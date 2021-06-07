Беленов сообщил, что игроки "Уфы" обрадовались возвращению Газизова. По его словам, футболистам команды не хватало поддержки со стороны Газизова во время отсутствия менеджера в клубе.
"О возвращении Газизова можно сказать так — папа вернулся домой. Он один из основателей этого клуба, он поднимал его с самых низов. Все ребята восприняли это только с позитивной стороны. Нам иногда не хватало Шамиль Камиловича, каких-то эмоций и просто поддержки", - сказал Беленов.
Напомним, что в 2020 году Газизов покинул "Уфу", летом он был назначен на пост гендиректора "Спартака". В декабре менеджер ушел из московского клуба и впоследствии вернулся в "Уфу".
Источник: Спорт-Экспресс
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"Папа вернулся домой". Беленов - о возвращении Газизова в "Уфу"
Голкипер "Уфы" Александр Беленов рассказал, как игроки команды восприняли возвращение Шамиля Газизова на пост гендиректора клуба.
Фото: "Уфа"
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