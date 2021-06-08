Адвокат "Спартака": смущает, что судья, рассматривающий иск, ранее пять раз выносил решение в пользу Газизова

Адвокат Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака", рассказала об интересном стечении обстоятельств у судьи дела по иску Шамиля Газизова.
Фото: Vesti.Ru
— Мы рассчитываем на то, что в Уфе будут соблюдать нормы права, нас, конечно, смущает, что судья, рассматривающий иск, ранее пять раз выносил решение в пользу Газизова по другим делам, но очень рассчитываем на правовой подход», — рассказала адвокат в интервью Sport24.

Напомним, ранее бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов подал иск в районный суд Уфы. Функционер требует с бывшего клуба ещё 299 миллионов рублей выплат по выходному пособию. Ранее ему уже заплатили около 100 миллионов рублей.

Газизов подал на "Спартак" в суд и требует еще 299 млн рублей

"Шамиль - знатный аферист". Зарема - об иске Газизова в отношении "Спартака"

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Теги: Спартак Газизов
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