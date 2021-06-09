"10 лет, конечно, много. Видимо, есть статьи по срокам. Это конец его карьеры. Разрешат ли ему быть инспектором? Вряд ли. Он закончил. Не нужно было играть в такие игры: знать и не сообщать. У нас бы прокатило, но в УЕФА за этим следят строго. Для России минус то, что он был арбитром ФИФА, хоть и во второй группе. Теперь у нас восемь арбитров, один из них не говорит на английском. Лапочкин подставил всех, для россиян это клеймо", - цитирует слова Федотова "Чемпионат".
Сергей Лапочкин 9 июня 2021 года решением УЕФА был отстранён от футбольной деятельности сроком на 10 лет в связи с неинформированием УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 "Вентспилс" – "Бордо".
Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц говорил по поводу Лапочкина, что "с огромной долей вероятности он не причастен к тому, в чём его обвиняют".
УЕФА подтвердил, что судья Лапочкин отстранен на 10 лет от футбольной деятельности
Арбитр Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет
Судья Федотов - о санкциях против Лапочкина: это конец его карьеры
Бывший футбольный судья Игорь Федотов высказал свое мнение по поводу мер, принятых УЕФА в отношении его коллеги Сергея Лапочкина.
Фото: Sportbox
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