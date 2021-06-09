"Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу – стать чемпионами.
У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. "Давайте как-нибудь перебьемся" – это не про нас", - приводит слова Гинера ТАСС.
Напомним, что в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги армейский клуб финишировал на шестой строчке турнирной таблицы, набрав за 30 туров 50 очков. ЦСКА, который по ходу сезона возглавил хорватский специалист Ивица Олич, не попал в еврокубки впервые за 20 лет.
Ранее стало известно, что "армейцы" проведут тренировочные сборы в австрийском городе Бад-Тацмансдорф.
Гинер: задача ЦСКА – стать чемпионами
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ТАСС
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