- Почему случились расставания с Ананидзе и Гулиевым? Думаю, каждый тренер хочет, чтобы вся команда смотрела в одном направлении. Когда я прихожу в новый коллектив, то для меня важно каждому дать шанс. Потому что футболист ждет возможности проявить себя. Понятно, что иногда на тренировках можно увидеть такую расхлябанность, что даже нет смысла выпускать на поле. Но это исключение. В нормальном режиме каждый получает свое игровое время, после чего надо честно обсудить с игроком, что в его действиях понравилось, а что - нет, - цитирует Тедеско "Спорт-Экспресс".
28-летний грузинский атакующий полузащитник Жано Ананидзе покинул "Спартак" в январе 2020 года и перешел в кипрский "Анортосис", за который провел 6 матчей. В августе 2020 года Жано подписал контракт с волгоградским "Ротором", который покинул через месяц, не проведя за клуб ни единой игры. В апреле 2021 года Ананидзе подписал контракт сроком до конца года с тбилисским "Динамо", за которое сыграл в одном матче, выйдя на замену на 26 минут.
24-летний полузащитник Аяз Гулиев не сыграл за главную команду "Спартака" ни одного матча с ноября 2019 года. 11 мая 2021 года клуб объявил о расторжении контракта с Гулиевым по соглашению сторон.
"Иногда на тренировках такая расхлябанность, что нет смысла выпускать". Тедеско прокомментировал уходы Жано и Гулиева
Экс-наставник "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о причинах расставания клуба с полузащитниками Жано Ананидзе и Аязом Гулиевым.
Фото: ФК "Спартак"
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