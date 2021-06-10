Как сообщает пресс-служба "Ростова", клуб воспользовался опцией выкупа игрока. Контракт форварда с "желто-синими" рассчитан до 2025 года.
"Желаем Али успешной игры за "Ростов"!" - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что "Ростов" арендовал Соу минувшей зимой. 26-летний нападающий провел за ростовчан 12 матчей и забил три гола во второй части прошлого сезона. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в три миллиона евро.
Источник: Телеграм-канал "Ростова"
"Ростов" проведет три товарищеских матча на первом сборе в Австрии
Официально: "Ростов" воспользовался опцией выкупа Соу
Фото: РПЛ
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