Погребняк подтвердил информацию об истечении срока действия контракта с "Уралом". Также он заявил, что может завершить карьеру футболиста.
"Контракт с "Уралом" закончился, да. Не исключаю, что завершу свою футбольную карьеру. Рассматриваю такой вариант. Есть ли предложения от других клубов? Дело не в этом. Мне нужно все понять для себя", - сказал Погребняк.
Отметим, ранее "Урал" сообщил об уходе Погребняка. Павел выступал за екатеринбургскую команду в течение трех сезонов. Он провел за "Урал" 52 матча и забил 12 голов.
Источник: Sport24
Погребняк покинул "Урал", у форварда закончился срок действия контракта с клубом
Погребняк после ухода из "Урала" допустил, что может завершить футбольную карьеру
Форвард Павел Погребняк, покинувший "Урал" и пребывающий в статусе свободного агента, допустил, что может завершить карьеру футболиста.
Фото: "Урал"
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