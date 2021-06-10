Лантратов: меня очень удивило отсутствие Гильерме в заявке сборной России на Евро

Вратарь "Химок" Илья Лантратов высказался о непопадании голкипера "Локомотива" Гильерме в заявку сборной России на чемпионат Европы.
Фото: "Локомотив"
Лантратов отметил, что удивлен отсутствием Гильерме в заявке сборной. По словам вратаря "Химок", ему нравится, как играет Гильерме.

"Это меня очень удивило: я думал, что он будет в составе. Мне просто импонирует его игра, у нас с ним схожие антропометрические данные. Я еще когда только начинал играть, был маленький, мне очень нравилось смотреть на его действия. Но, предположу, что он больше меня удивился на этот счет", - сказал Лантратов.

Напомним, что в заявку сборной России на чемпионат Европы вошли три голкипера - Антон Шунин ("Динамо"), Юрий Дюпин ("Рубин") и Матвей Сафонов ("Краснодар").

Источник: Sport24

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Теги: Лантратов Гильерме Химки Локомотив Сборная России
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