Веркотерен заявил, что за рубежом сложилось стереотипное мнение о россиянах, не соответствующее действительности. По словам бельгийского тренера, на самом деле в России живут открытые люди, готовые помочь.
"Я всегда, говоря с друзьями о России, подчеркиваю: то, что мы в Бельгии знаем и думаем о русских, зачастую неправильно. На самом деле в вашей стране очень теплые и открытые люди, готовые помочь. Тебя зовут в гости, накрывают стол, относятся с уважением. Я узнал другую Россию, пожив в вашей стране", - сказал Веркотерен.
Источник: Чемпионат
Веркотерен: в Бельгии из игроков сборной России постоянно обсуждают Дзюбу
Веркотерен: то, что мы в Бельгии знаем и думаем о русских, зачастую неправильно
Экс-наставник "Крыльев Советов" Франк Веркотерен высказался о людях, живущих в России.
Фото: "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!