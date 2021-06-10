Веркотерен: в Бельгии из игроков сборной России постоянно обсуждают Дзюбу

Бывший наставник "Крыльев Советов" Франк Веркотерен, во время карьеры игрока выступавший за сборную Бельгии, рассказал, кого из футболистов сборной России знают в его стране.
Фото: ТАСС
Веркотерен сообщил, что в Бельгии знают всех ведущих игроков сборной России. Вместе с тем в стране наиболее известным российским футболистом является форвард Артем Дзюба.

"Думаю, более-менее знают всех ведущих игроков, но обсуждают постоянно Дзюбу. А я не акцентирую внимание на отдельных футболистах. Для меня самый важный "игрок" – команда. Ни Дзюба, ни кто-либо другой не сможет выиграть матч в одиночку", - сказал Веркотерен.

Отметим, что завтра, 12 июня, сборная России встретится с бельгийцами в матче первого тура группового этапа Евро-2020. В дальнейшем россияне будут противостоять в группе командам Финляндии и Дании. Матчи пройдут 16 и 21 июня соответственно.

Источник: Чемпионат

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Теги: Веркотерен Дзюба Сборная России Евро-2020
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