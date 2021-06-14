— Эта информация не соответствует действительности. Никаких контактов с „Зенитом“ у меня не было, — цитирует агента Sport24.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе "Зенита" к 29-летнему нападающему.
Тельо в минувшем сезоне сыграл в 33 матчах, забил в них пять голов и отдал три голевые передачи. Испанец — воспитанник "Барселоны". Он находился в структуре клуба девять лет.
Контракт Тельо истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 млн евро.
Агент Тельо: никаких контактов с "Зенитом" у меня не было
Хосеп Оробитг, агент нападающего "Бетиса" Кристиана Тельо, опроверг переговоры с "Зенитом" о трансфере игрока.
Фото: Getty Images
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