По информации источника, 20-летний россиянин не перейдёт в испанский клуб.
В марте 2021 года испанские СМИ сообщали, что Иосифов близок к продолжению карьеры в "Вильярреале". Планировалось, что вингер присоединится к молодежной команде "желтой субмарины", однако при этом будет привлекаться к занятиям с основным составом.
Ранее также сообщалось, что "железнодорожники" не договорились с футболистом об условиях нового контракта.
Иосифов является воспитанником московского "Спартака". В систему "Локомотива" Никита попал в октябре 2018 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги игрок принял участие в четырех матчах, проведя в общей сложности на поле 23 минуты. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 250 тысяч евро.
Источник: Sport24
СМИ: "Вильярреал" решил не подписывать игрока "Локомотива" Иосифова
"Вильярреал" окончательно отказался от идеи подписания полузащитника московского "Локомотива" Никиты Иосифова.
Фото: ФК "Локомотив"
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