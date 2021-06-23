По сведениям, нижегородский клуб рассматривает возможность подписания контракта с 29-летним грузином.
Минувший сезон Кверквелия провел на правах аренды в "Роторе", за который отыграл 19 матчей в чемпионате России. Волгоградский клуб вылетел с Премьер-лиги.
Контракт Кверквелии с "Локомотивом" истек после минувшего сезона.
Источник: Sport24.
Источник: "Нижний Новгород" может подписать Кверквелию
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в "Нижнем Новгороде".
Фото: Getty Images
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