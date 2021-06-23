Селюк сообщил, что Туре уже получил визу. По словам агента, послезавтра Яя присоединится к "Ахмату".
"Уже всё в порядке, Яя получил визу и послезавтра прилетит. Он как раз успевает на сборы. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом", - сказал Селюк.
Напомним, ранее стало известно, что Туре вошел в тренерский штаб "Ахмата". Он подписал контракт, рассчитанный на один год.
Источник: Спорт-Экспресс
Яя Туре стал помощником главного тренера "Ахмата"
Селюк сообщил, когда Туре прибудет в расположение "Ахмата"
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Яя Туре, рассказал о ситуации с получением клиентом российской визы и прибытием в расположение "Ахмата".
Фото: Jon Enoch
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