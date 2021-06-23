Селюк сообщил, когда Туре прибудет в расположение "Ахмата"

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Яя Туре, рассказал о ситуации с получением клиентом российской визы и прибытием в расположение "Ахмата".

Фото: Jon Enoch