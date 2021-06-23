Червиченко заявил, что ему было бы интересно следить за работой Тедеско в сборной. При этом Доменико не является наилучшим кандидатом на пост главного тренера национальной команды, отметил экс-президент "Спартака".
"Если назначат Тедеско, я не скажу, что это бред. Мне будет интересно наблюдать за его работой в сборной. При этом не считаю, что это самый лучший выбор. Если бы Тедеско был кристально чистым, то я был бы "за" его назначение в сборную. Но в "Спартак" при нем попадали очень сомнительные личности, поэтому в искренность Тедеско я не верю", - сказал Червиченко.
Напомним, что Тедеско по окончании прошлого сезона ушел из "Спартака". У него истек срок действия контракта с клубом. В минувшем розыгрыше РПЛ "красно-белые" под руководством Тедеско финишировали на втором месте в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Мостовой: обсуждения по поводу назначения Тедеско главным тренером сборной России - полная комедия
Червиченко - о Тедеско в сборной России: не скажу, что это бред. Но это не самый лучший выбор
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о разговорах насчет потенциального назначения Доменико Тедеско на должность наставника сборной России.
Фото: "Спартак"
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