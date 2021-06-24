Срок действия контракта Мевли с "Сочи" заканчивается текущем летом. Агент игрока сообщил, что его клиент точно уйдет в другой клуб. По словам Новикова, переговоры с "Сочи" закончены. Защитник рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе, заявил агент.
"Все варианты, которые рассматривает Миха — в Европе, в Турции. В "Сочи" он точно не остается, переговоры закончены. Они взяли уже других футболистов. Мы ищем более оптимальные варианты, которые устроят его и его семью. Думаю, в ближайшее время мы точно определимся. Он сейчас отдыхает после сборной, потом уже примем окончательное решение", - сказал агент.
Источник: Спорт-Экспресс
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Агент Мевли: в "Сочи" Миха точно не останется
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника "Сочи" Михи Мевли, высказался о будущем игрока.
Фото: "Зенит"
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