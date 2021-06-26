В конце июня у 29-летнего защитника истекает контракт с "Сочи". Ранее в СМИ появилась информация, что Новосельцев не будет продлевать соглашение с сочинской командой.
Защитник Иван Новосельцев в минувшем сезоне провел в составе "Сочи" 15 матчей в Российской Премьер-лиге, на его счету 1 голевая передача. За сочинцев защитник играл с 2019 года.
Новосельцев уже выступал за "Арсенал". В 2018 году он находился в составе туляков на правах аренды из "Зенита".
Также у Ивана Новосельцева 5 матчей в составе сборной России. Он дебютировал в национальной команде в марте 2015 года.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Новосельцев покинул состав "Сочи"СМИ: Новосельцев покинул состав "Сочи"
Источник: Новосельцев продолжит карьеру в тульском "Арсенале"
Защитник Иван Новосельцев в новом сезоне будет выступать за "Арсенал".
Фото: ФК "Сочи"
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