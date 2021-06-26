"Ничего не знаю об интересе ЦСКА. Возможно, им действительно понравился Монтес, потому что это очень хороший футболист. Однако у меня нет предложения от клуба, мы даже не контактировали", - сказал Родригес.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА интересуется центральным защитником "Монтеррея" Сесаром Монтесом. Сообщается, что мексиканский клуб готов принять предложение армейского клуба, если получит за Монтеса 10 млн долларов.
Защитник Сесар Монтес провел в минувшем сезоне 33 матча за "Монтеррей", отдав 3 голевых передачи. За мексиканский клуб он выступает с 2015 года, соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сесара Монтеса в 6 млн евро.
Источник: Р-Спорт
СМИ: ЦСКА интересуется защитником мексиканского "Монтеррея"
Агент Монтеса: возможно, Сесар понравился ЦСКА, но я ничего не знаю об их интересе
Гелу Родригес, агент защитника "Монтеррея" Сесара Монтеса, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны ЦСКА.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!