Агент Монтеса: возможно, Сесар понравился ЦСКА, но я ничего не знаю об их интересе

Гелу Родригес, агент защитника "Монтеррея" Сесара Монтеса, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны ЦСКА.
Фото: "Getty Images"
"Ничего не знаю об интересе ЦСКА. Возможно, им действительно понравился Монтес, потому что это очень хороший футболист. Однако у меня нет предложения от клуба, мы даже не контактировали", - сказал Родригес.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА интересуется центральным защитником "Монтеррея" Сесаром Монтесом. Сообщается, что мексиканский клуб готов принять предложение армейского клуба, если получит за Монтеса 10 млн долларов.

Защитник Сесар Монтес провел в минувшем сезоне 33 матча за "Монтеррей", отдав 3 голевых передачи. За мексиканский клуб он выступает с 2015 года, соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сесара Монтеса в 6 млн евро.

Источник: Р-Спорт

СМИ: ЦСКА интересуется защитником мексиканского "Монтеррея"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Монтеррей Монтес Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Тарасова - о Черчесове: я бы на его месте уже сама ушла
Бергоми: это самая впечатляющая сборная Италии в истории. Она может выйти в финал Евро
Уэльс - Дания. Объявлены стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы
Украинский полузащитник Виктор Коваленко может уйти из "Аталанты"
В "Спартаке" назвали сроки возвращения Джикии, Соболева и Зобнина к тренировкам 1
Источник: "Фиорентина" пока не определилась с будущим Кокорина 1
Ярмоленко: Украине повезло, но мы вышли дальше. Спасибо сборной Швеции 1
Червиченко: Кокорин - просто ходячий инвалид. Никто в России не захочет выкидывать на него деньги 3
Ярошик - о Влашиче: если и переходить куда-то, то лучше в Европу, а не в российский клуб посильнее 1
Вратарь сборной Украины - о матче со Швецией: судьба дает нам второй шанс, должны попытаться им воспользоваться
Дмитрий Черышев: Австрия может обыграть Италию только за счет фарта и командных действий. Больше шансов я не вижу
Орлов: у сборной России не выстроена игра, нет связок на футбольном поле 6
Влашич: нельзя позволять сборной Испании чувствовать себя вольготно и играть в свой футбол
Источник: Холанд за несколько часов потратил на отдыхе в Греции полмиллиона евро 7
Боярский: Кокорин - очень полезный футболист, но он не нужен "Зениту" 4
Экс-форвард "Локомотива" Сулейманов подписал контракт с "Нижним Новгородом"
СМИ: Тедеско может возглавить "Фиорентину" или "Специю"
Аджоев - о Смольникове: может быть, завтра "Арсенал" заинтересуется Роналду или Месси 1
Яя Туре провел первый рабочий день в "Ахмате" (фото)
Лаксальт: после сборов "Динамо" возьмусь за изучение русского языка
Агент Монтеса: возможно, Сесар понравился ЦСКА, но я ничего не знаю об их интересе
Олич: Влашич перерос РПЛ и нуждается в дальнейшем развитии 6
Источник: Новосельцев продолжит карьеру в тульском "Арсенале" 1
Вылет сборной Чехии на матч Евро-2020 задерживается из-за случайно надувшегося трапа (фото)
СМИ: ЦСКА интересуется защитником мексиканского "Монтеррея" 4
Матч 1/8 финала Евро-2020 Франция - Швейцария обслужит бригада арбитров из Аргентины
Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок на групповом этапе Евро-2020 1
Источник: "Фиорентина" готова продать Кокорина 25
Лукаку рассказал, как для него стало мотивацией сравнение с Левандовским и Бензема
Италия - Австрия. Где смотреть матч Евро-2020, онлайн встречи 26 июня
Все новости
-