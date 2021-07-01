По данным источника, в зимнее трансферное окно 22-летний исландец думал над тем, чтобы сменить клубную прописку из-за недостатка игровой практики. Отмечается, что по Сигурдссону у "армейцев" нет предложений из-за рубежа, рассматривается вариант в России.
На данный момент хавбек восстанавливается после травмы колена. Ожидается, что он вернётся в общую группу ЦСКА в середине июля.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Сигурдссон принял участие в 23 матчах, отличившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4,5 млн евро.
Источник: Eurostavka
СМИ: Сигурдссон может перейти из ЦСКА в "Химки"
"Химки" заинтересованы в аренде полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!