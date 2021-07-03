ЦСКА заключит соглашение с вратарем "Химок" Ильей Лантратовым, оставив его в аренде в подмосковном клубе, сообщают СМИ.
По данным источника, будущий сезон Лантратов также проведет в "Химках", хотя его трансфер будет принадлежать уже "армейцам".
В чемпионате-2020/2021 красно-синие заняли шестое место с 50 набранными очками в 30 матчах, "Химки" - восьмое с 45 очками.
Источник: Eurostavka
Источник: ЦСКА подпишет голкипера Лантратова, но оставит его в аренде в "Химках"
По данным СМИ, с будущего сезона вратарь "Химок" Илья Лантратов будет принадлежать ЦСКА, но продолжит выступать за подмосковный клуб.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!