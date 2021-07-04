"Это снова только слухи, ЦСКА со мной не контактировал по поводу игрока", - приводит слова агента Sport24.
Ранее также сообщалось, что Алиоски входит в сферу интересов "Галатасарая".
Последним клубом 29-летнего македонца был "Лидс", контракт игрока с которым истек 30 июня. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги защитник принял участие в 36 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алиоски в 5 млн евро.
Агент Алиоски отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Дино Ламберти, агент защитника сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски, опроверг информацию о заинтересованности ЦСКА в его клиенте.
Фото: ФК "Лидс"
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