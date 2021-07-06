Ранее стало известно, что 25-летний аргентинец будет готовиться к новому сезону в составе второй команды сине-бело-голубых.
"Мы обсуждаем будущее Эмануэля с "Зенитом", чтобы найти лучший вариант. Допускаю, что Маммана может перейти в другой клуб. Из российских клубов по поводу игрока еще никто не обращался", - приводит слова Регера Sport24.
Напомним, минувший сезон Маммана провел на правах аренды в "Сочи". На его счету в составе южан в Российской Премьер-Лиге 18 матчей и одна результативная передача.
Контракт центрального защитника с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
Агент защитника "Зенита" Мамманы: допускаю, что Эмануэль может перейти в другой клуб
Агент Эрнан Регера, представляющий интересы защитника "Зенита" Эмануэля Мамманы, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"
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