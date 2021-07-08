В "Химках" рассказали о планах на летнее трансферное окно

Терюшков сообщил, что "Химки" намерены усилить линию атаки. В остальном у команды сформировался боеспособный состав, отметил министр спорта Московской области.
"Мы сейчас рассматриваем позицию нападающего. В остальном у нас собрался боевой состав. Гражданство форварда-новичка неважно, но, конечно, хотелось бы взять игрока с русским паспортом", - заявил Терюшков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: РИА Новости
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