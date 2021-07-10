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Семин: Путин мне симпатичен. Он очень многое сделал для нашей страны

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказал свое отношение к президенту России Владимиру Путину.
Фото: РИА Новости
Семин сообщил, что согласился бы стать доверенным лицом президента, если бы речь шла о спорте. Также Семин заявил, что симпатизирует Путину. По словам тренера, Путин очень многое сделал для России.

"Соглашусь ли, если меня позовут доверенным лицом Владимира Путина? Если это будет касаться футбола, спорта, я считаю, что я понимаю в этом вопросе. Я пойду.

Тем более что он мне очень симпатичен. Он работоспособный человек. Он очень многое сделал для нашей страны. <...> Ну пускай каждый из нас вспомнит, что такое была наша страна в 90-е. И какая страна у нас сейчас. Я для себя это прекрасно вижу. Мы сегодня сильны, у нас свои плюсы и минусы, но мы Россия", - сказал Семин.

Источник: Sports.ru

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Теги: Семин Путин
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