В "Химках" прокомментировали информацию о возможности Глушакова бесплатно уйти из клуба

Министр физической культуры и спорта МО Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, в новом контракте полузащитника Дениса Глушакова есть опция, которая позволит футболисту уйти бесплатно.

Фото: РПЛ