Напомним, ранее появилась информация, что в соглашении Глушакова с "Химками" зафиксирована возможность бесплатного ухода полузащитника в другую команду при наличии заинтересовавшего его предложения.
"Я про этот пункт в контракте Глушакова ничего не знаю. У каждого нашего игрока в контракте прописаны отступные. Если поступит предложение по нему - мы обязательно рассмотрим", -цитирует Терюшкова Sport24.
На этой неделе полузащитник Денис Глушаков продлил контракт с "Химками" на 3 года - до окончания сезона-2023/2024. Глушаков выступает за "Химки" с 2020 года. В минувшем сезоне Глушаков в составе подмосковной команды провел 15 матчей в Российской Премьер-лиге и 2 матча в Кубке России. На его счету 3 забитых мяча и 1 голевая передача.
Глушаков - о продлении контракта с "Химками": главное, что сейчас мне 34 года и я получаю удовольствие от игры
Источник: Глушаков сможет расторгнуть контракт с "Химками", если получит интересное предложение от другого клуба
В "Химках" прокомментировали информацию о возможности Глушакова бесплатно уйти из клуба
Министр физической культуры и спорта МО Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, в новом контракте полузащитника Дениса Глушакова есть опция, которая позволит футболисту уйти бесплатно.
Фото: РПЛ
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