- Если Дзюба называет великих людей тренеришками, а они добиваются таких успехов, то он тогда кто вообще? Человек на этом Евро ничего не показал, даже жаль его. У нас игроки любят отвесить громкие эпитеты в адрес тренеров. Но мастерство доказывается не словесно, а на поле. Манчини доказал всей Европе, что он тренер высшего уровня. А Дзюба обосрался на Евро и играет в "Зените" только из-за российских судей, которые берегут его как зеницу ока. Чуть что, сразу пенальти, - передает слова Лебедева "СЭ".
Ранее нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своих интервью говорил, что итальянец Роберто Манчини - вообще не тренер. 11 июля сборная Италии под руководством Манчини стала чемпионом Европы, переиграв в финальной встрече Евро-2020 сборную Англии в серии послематчевых 11-метровых ударов (1:1, пен. 3:2). Также Дзюба еще в бытность игроком "Спартака" называл "тренеришкой" наставника красно-белых Унаи Эмери, который после ухода из московского клуба четырежды выигрывал Лигу Европы с испанскими "Севильей" (3 раза) и "Вильярреалом".
Депутат Лебедев: Манчини доказал уровень всей Европе. А Дзюба и в "Зените" играет только из-за судей
Депутат Игорь Лебедев прокомментировал высказывания нападающего "Зенита" Артема Дзюбы о тренерах после победы на Евро-2020 сборной Италии под руководством Роберто Манчини.
Фото: Getty Images
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