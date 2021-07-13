"В ближайший четверг игроки ФК "Химки" вакцинируются "Спутником V" от COVID-19.
Я уже несколько раз говорил, что "Спутник" – лучшая вакцина в мире. Даже Владимир Владимирович Путин выбрал препарат "Спутник V". Нет повода переживать на этот счет", - приводит слова Терюшкова Sport24.
На данный момент "Химки" принимают участие в товарищеском турнире "Кубок Париматч Премьер", на котором подмосковная команда стартовала с поражения "Рубину" (0:1). 14 июля подопечные Игоря Черевченко встретятся с "Сочи".
24 июля "Химки" на своем поле будут принимать санкт-петербургский "Зенит" в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги.
"Даже Путин выбрал "Спутник" – это лучшая вакцина в мире". "Химки" привьются от COVID-19 в ближайший четверг
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда игроки "Химок" сделают прививки от коронавируса.
Фото: ФК "Химки"
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