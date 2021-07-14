По информации источника, в Санкт-Петербурге рассматривают 20-летнего грузина в качестве основного форварда второй команды сине-бело-голубых.
Отмечается, что препятствием для перехода может стать зарплата Кутателадзе. В "Зените" не готовы платить Николозу его нынешнюю зарплату, предлагая в пять-семь раз меньше.
Кутателадзе является воспитанником "Лилля". В систему "Спартака" нападающий попал в 2019 году. В минувшем сезоне Молодежного первенства России грузинский футболист провел 26 матчей, отличившись в них 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Также на его счету 2 игры без результативных действий в прошедшем розыгрыше Футбольной национальной лиги.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: форвард "Спартака" может перейти в "Зенит"
Фото: ФК "Спартак"
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