По информации источника, игрок подписал с турецким клубом трёхлетнее соглашение.
31-летний словенец выступал за сочинцев с 2019 года. В завершившемся сезоне он провел 29 матчей в РПЛ, в которых трижды отличился результативными ударами.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 млн евро.
В России Мевля выступал за "Ростов", "Зенит" и "Сочи", который покинул в статусе свободного агента.
Источник: "СЭ".
Источник: Мевля подписал контракт с турецким клубом
Экс-защитник "Сочи" Миха Мевля продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!