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Источник: Мевля подписал контракт с турецким клубом

Экс-защитник "Сочи" Миха Мевля продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, игрок подписал с турецким клубом трёхлетнее соглашение.

31-летний словенец выступал за сочинцев с 2019 года. В завершившемся сезоне он провел 29 матчей в РПЛ, в которых трижды отличился результативными ударами.

Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 млн евро.

В России Мевля выступал за "Ростов", "Зенит" и "Сочи", который покинул в статусе свободного агента.

Источник: "СЭ".

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Теги: Мевля Сочи
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