Олег Иванов - о футболе в России и Европе: там футбол - игра, а не "сухомятка" с мячом

Полузащитник "Уфы" Олег Иванов сравнил отношение к составляющим игры в футбол в России и в европейских чемпионатах.

Фото: ФК "Ахмат"