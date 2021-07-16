"В европейских чемпионатах люди играют раскованно. Видно, выходят на поле и хотят получить удовольствие, при этом не забывая о результате. Одно плавно перетекает в другое. Там футбол - игра, а не "сухомятка" с мячом", – написал Иванов в своём блоге на "СЭ".
34-летний полузащитник в прошлом сезоне провёл 22 игры в высшем дивизионе российского футбола за грозненский "Ахмат" и "Уфу", в которых забил один мяч и сделал две результативных передачи.
Отметим, в РПЛ-2020/2021 средняя результативность матча составила 2,65 мяча. Для сравнения в сезоне-2013/2014 в чемпионате Нидерландов команды уже поражали ворота соперника 3,2 раза за игру.
Олег Иванов - о футболе в России и Европе: там футбол - игра, а не "сухомятка" с мячом
Полузащитник "Уфы" Олег Иванов сравнил отношение к составляющим игры в футбол в России и в европейских чемпионатах.
Фото: ФК "Ахмат"
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