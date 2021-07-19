Радимов отметил, что "Спартак" выглядит очень хорошо. Игра команды при Руе Витории, новом наставнике "красно-белых", стала интереснее. Также главный тренер второй команды "Зенита" считает, что у московской команды есть шансы успешно пройти квалификацию и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.
"При новом тренере "Спартак" стал интереснее, чем в прошлом году. Думаю, что команды по силе сопоставимы. Статистика российских клубов против португальских? Каждый матч - это новая история. Команды меняются, это обычная практика. У "Спартака" есть шансы на проход в групповую стадию Лиги чемпионов. Шансы у команд 50 на 50", - цитирует Радимова "СЭ".
"Спартак" по итогам жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, которая прошла в Ньоне, сыграет на этой стадии еврокубка против португальской "Бенфики". Первая игра состоится в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" 3 или 4 августа. Ответная игра пройдет в Лиссабоне 10 августа. Сильнейший в этой паре по сумме двух матчей выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов. Проигравший - отправится в групповой этап Лиги Европы.
Радимов: у "Спартака" есть шансы на проход в групповую стадию Лиги чемпионов
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о шансах "Спартака" в двухматчевом противостоянии с "Бенфикой" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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