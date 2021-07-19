Дивеев сообщил, что на каждый матч выходит с настроем на победу.
"Ты выходишь на игру и хочешь выигрывать. Каждый раз я выхожу с таким настроем. Да, когда-то не получается, однако желание всегда должно быть. Ты должен полностью отдаваться на поле. Появляется азарт, адреналин и желание", - сказал защитник ЦСКА.
Отметим, что в минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги 21-летний Дивеев принял участие в 23 матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
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Дивеев рассказал, с каким настроем выходит на каждый матч
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о том, с каким настроем он выходит на матчи.
Фото: ЦСКА
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